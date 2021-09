Covid, calano sempre di più i contagi in Sicilia: 471 nuovi casi, quasi 2 mila in meno gli attuali positivi

Nel dettaglio in ospedale risultano ricoverati in regime ordinario 732 pazienti, ben 50 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva restano 98 persone

Continua a scendere la curva dei contagi in Sicilia. Sono infatti 471 i nuovi casi Covid nell'Isola su 19.075 tamponi effettuati col tasso di positività che cala dal 3,1% al 2,4%. Nel dettaglio in ospedale risultano ricoverati in regime ordinario 732 pazienti, ben 50 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva restano 98 persone (-1) con 8 nuovi ingressi. I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.231. E' quello che viene fuori dal consueto bollettino sulla situazione Covid in Sicilia diramato oggi pomeriggio dal ministero della Salute.

Calano anche gli attuali positivi (cioè il numero di persone che al momento hanno il virus), che diventano 23.616, ovvero ben 1.888 in meno rispetto a ieri. Al momento si trovano in isolamento domiciliare 22.786 persone. Per quanto riguarda i decessi, quelli comunicati oggi dalla Regione sono 28, ma sei si riferiscono a ieri, 10 a giorno 13 settembre, 5 a giorno 12, 2 a giorno 11, un decesso all'8 settembre, uno al 4 settembre, uno al 29 agosto e infine un altro al 22 agosto.

Questa la situazione provincia per provincia dei nuovi casi: Catania 125, Palermo 98, Siracusa 72, Trapani 71, Ragusa 34, Caltanissetta 30, Agrigento 19, Enna 17, Messina 5.