Covid, in Sicilia più di 400 nuovi contagi: in calo le terapie intensive

Sono 442 i nuovi contagi Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore, solo 54 a Palermo e provincia. E' il dato che emerge dal consueto bollettino. Pochi i tamponi processati (come succede ogni domenica): 13.272. Il tasso di positività è dunque del 3,3% (ieri era del 2,2%). Sale - seppur di poco - il numero delle persone ricoverate nelle aree non gravi, che diventano 338 (+12). Mentre scende il numero delle terapie intensive occupate, che sono 46 (-4 rispetto a ieri) con 3 nuovi ingressi. Sono tre invece i decessi: uno riferito a ieri e due a giorno 13.

Poche le persone dichiarate guarite (84), per cui gli attuali positivi sull'Isola sono in aumento e diventano 9.432 (+355). Di questi 9.048 sono asintomatici o curati in casa con sintomi lievi. Questi i casi nelle altre province: Catania (101), Messina (135), Siracusa (23), Trapani (37), Ragusa (20), Caltanissetta (5), Agrigento (61), Enna (6).

Il Coronavirus in Italia

Il bollettino Coronavirus del ministero della Salute di oggi registra 5.144 nuovi casi e 44 vittime. Sono 248.825 i tamponi antigenici e molecolari processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività oggi è al 2,1%, mai così alto da settembre. Sono 3.510 i guariti da ieri, 4.611.566 in totale dall'inizio della pandemia. I ricoverati con sintomi sono 3.808, +161 da ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 475, +17 da ieri, con 41 ingressi del giorno. L'ultimo monitoraggio della cabina di regia dell'Iss certifica una ripresa della circolazione virale in Italia. Salgono i contagi da Covid ma ricoveri e terapie intensive restano sotto controllo, mentre le terze dosi di vaccino hanno quasi raggiunto quota tre milioni. Ieri 7.569 casi e 36 morti.

Coronavirus: il bollettino di oggi lunedì 15 novembre

Nuovi casi: 5.144

Totale casi: 4.865.260

Tamponi nelle ultime 24 ore: 248.825

Attualmente positivi: 120.875 (+1.645)

Pazienti ricoverati nei reparti ordinari: 3.808 (+161)

Ricoverati in terapia intensiva: 475 (+17)

Deceduti dopo un tampone positivo: 132.819 in totale (oggi 44)

Dimessi/guariti: 4.611.566 (+3.510)