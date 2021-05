Coronavirus, in Sicilia 557 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore

In attesa di tornare in zona gialla lunedì prossimo, in Sicilia i contagi continuano a calare. Nelle ultime 24 ore sono 557 i nuovi casi di Coronavirus, individuati su 19.981 tamponi processati tra molecolari e test rapidi. Il tasso di positività è al 2,7% (ieri era del 2,5%, 573 i nuovi casi su 22.269 tamponi). Da registrare altri 10 morti che portano il totale dei decessi a causa del Coronavirus a 5.660.

Continua a scendere anche il saldo dei posti letto occupati in ospedale: i ricoveri ordinari sono 833 (-8, ieri erano stati 841) e le terapie intensive 114 (ieri erano 120) con un solo nuovo ingresso giornaliero. Più di mille i nuovi guariti. Gli attuali positivi sono 17.513: (-496), di cui 16.566 in isolamento domiciliare.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 197, Catania 99, Messina 49, Siracusa 40, Trapani 30, Ragusa 81, Caltanissetta 16, Agrigento 45 e Enna 0.

Tamponi gratis per tutti a Palermo

A partire da oggi, sabato 15 maggio, chiunque senza alcun costo, prenotazione o prescrizione medica potrà sottoporsi al tampone antigenico rapido nei centri allestiti dalla Croce Rossa italiana nelle stazioni ferroviarie di 8 città, tra cui Palermo.

Regione avvia a Palermo indagine immunologica gratuita

Indagine immunologica gratuita per 60 mila persone under 65 che si sottoporranno al vaccino nell'Hub della Fiera del Mediterraneo e al Cto, a Palermo, per monitorare lo sviluppo di anticorpi nell'arco di un anno. La campagna “Segui il vaccino” è l'iniziativa pilota avviata dal governo Musumeci con il Laboratorio tecnico di emergenza-Cto dell'unità operativa Controllo qualità e rischio chimico dell'Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo e presentata oggi. La campagna “Segui il vaccino” prevede di offrire gratuitamente agli utenti di età inferiore ai 65 anni, che vorranno prenotarsi, la valutazione degli eventuali anticorpi naturali sviluppati a causa dell'esposizione al Covid e la risposta immunitaria durante l'iter di vaccinazione. Chi inizia il percorso vaccinale potrà effettuare questo test sierologico innovativo almeno tre giorni antecedenti alla prima somministrazione, poi a 1, 6 e 12 mesi di distanza dalla fine del ciclo vaccinale.

Coronavirus, la situazione in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 15 maggio

Attualmente positivi: 332.830

Deceduti: 124.063 (+136)

Pazienti dimessi/guariti: 3.696.481 (+13.292)

Ricoverati: 14.298 (-612) di cui in terapia intensiva: 1.805 (-55)

Tamponi: 62.700.094 (+294.686)

Totale casi: 4.153.374 (+6.659, +0,16%)