Coronavirus, nella Sicilia "rossa" altri 1.945 contagi: rallentano i ricoveri, altri 39 morti

Come anticipato due giorni fa la Sicilia da domenica sarà zona rossa. E con questi numeri non poteva essere altrimenti. Anche oggi sull'Isola si sono registrati altri 1.945 contagi in sole 24 ore, su un totale di 24.005 tamponi. Il tasso di positività si è più che dimezzato rispetto a ieri (8,1% contro il 17,3% di ieri) perché da oggi nel bollettino vengono conteggiati anche i test antigenici (i cosiddetti tamponi rapidi). Nel dettaglio nella giornata di ieri sull'Isola si sono fatti 13.478 tamponi rapidi più 10.527 molecolari. Il tasso di positività riferito ai soli molecolari è del 18,4%.

Si registrano purtroppo ancora 39 vittime. Mentre negli ospedali rallenta il numero di posti in più occupati, solo 6 in più rispetto a ieri per un totale di 1.403 ricoverati. Salgono di 5 unità invece i pazienti in terapia intensiva, che diventano 210 con 18 nuovi ingressi. Per il secondo giorno di fila è alto il numero dei guariti, 1.726, ma gli attuali positivi (+180) superano quota 45 mila diventando 45.045.

La mappa dei nuovi casi per provincia: Palermo 510, Catania 456, Messina 327, Trapani 312, Siracusa 185, Ragusa 29, Caltanissetta 87, Agrigento 38, Enna 1.

La situazione nel resto d'Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 15 gennaio

Nuovi casi: 16.146 (ieri 17.246) Casi testati: 80.885 di cui 19.96% positivi Tamponi (diagnostici e di controllo): 273.506 di cui molecolari: 156.647 di cui 15.189 positivi (9.69%) rapidi: 116.859 di cui 957 positivi (0.8%)* *da oggi disponibili i dati dei tamponi rapidi, dati dal Veneto incompleti

Attualmente positivi: 558.068, -3312 (ieri 561.380)

Ricoverati: 22.841, -269 (23.110, -415)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.522, -35, 156 nuovi ingressi (ieri 2.557, -22, 164 nuovi ingressi)

Totale casi positivi: 2.352.423

Deceduti: 81.325, +477 (ieri 80.848, +522)

Totale Dimessi/Guariti: 1.713.030

Vaccinati: 1.002.044** (ieri erano 896.498)

*da oggi disponibili i dati dei tamponi rapidi, dati dal Veneto incompleti

**si tratta del 71% delle 1.408.875 dosi consegnate da Pfizer all'12 gennaio. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

