Coronavirus, la curva frena ma non scende: in Sicilia oltre mille nuovi contagi e 31 morti

La curva frena ma non scende. E' ancora un giorno con numeri stabili in Sicilia: 1.087 i nuovi contagi su 9.086 tamponi processati (11.9% il tasso di positività). Altre 31 le nuove vittime. Mentre i guariti sono 928. Sempre in (lenta) discesa invece il numero di posti letto occupati in ospedale: i ricoveri ordinari - secondo il bollettino del ministero della Salute - sono 1.225 (-12 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive occupate diventano 185 (-4) con 14 nuovi ingressi. Gli attuali positivi aumentano di 128 unità arrivando a 35.969.

La mappa dei contagi nelle province: Catania 403; Palermo 222; Messina 110; Ragusa 55; Trapani 125; Siracusa 29; Agrigento 82; Caltanissetta 21; Enna 40.

La situazione a Palermo e provincia

Nell'ultimo mese (14 novembre-14 dicembre) il numero dei cittadini positivi al Covid a Palermo e nei comuni della provincia è tornato a salire. Secondo il report dell'ufficio statistica del Comune, su dati Asp, il 14 novembre i positivi a Palermo erano 5.516 mentre ieri (14 dicembre) si è toccata quota 9.387. Per quanto riguarda l'intera Città metropolitana si è passati da 8.251 a 11.572.

La situazione migliora invece se si osserva l'andamento degli ultimi giorni, dal 9 al 14 dicembre. A Palermo si è passati da 9.515 a 9387 positivi. A Bagheria da 400 a 351, Villabate da 155 a 144. Netto il miglioramento a Villafrati, da 45 a 21 e Misilmeri, da 450 a 190.

La situazione nel resto d'Italia

Oggi si registrano purtroppo ben 846 decessi in tutta Italia. Poco meno di 15 mila i nuovi casi su 162 mila tamponi (9,2% il tasso di positivi). 199 i nuovi pazienti che hanno dovuto fare accesso alle terapie intensive per restare in vita (ieri erano 138). L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri lunedì 14 dicembre riportava oltre 12 mila nuovi casi e 491 decessi.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 15 dicembre

Nuovi casi: 14.844 (ieri 12.030)

Casi testati: 62707 (ieri 51152)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 162.880 (ieri 103.584)

Attualmente positivi: 667.303 (ieri 675.109)

Ricoverati: 27.342, -423 (ieri 27.765, +30)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.003, -92, 199 nuovi (ieri 3.095, -63. 138 nuovi)

Totale casi positivi: 1.870.576 (ieri 1.855.737)

Deceduti: 65.857 (ieri 65.011)

Totale Dimessi/Guariti: 1.137.416 (ieri 1.115.617)

