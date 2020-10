Coronavirus, in Sicilia superati i 10 mila contagi: 366 i nuovi casi, aumentano i ricoveri

Superata quota 10 mila contagi in Sicilia dall'inizio della pandemia. Con i 366 nuovi casi nelle ultime 24 ore - su 7.021 tamponi processati (5,2% la percentuale di positivi) - si raggiunge quota 10.292. Ci sono ancora vittime, due (una a San Cipirello e una a Niscemi), che portano il totale a 343 e 54 guariti (4.762 in tutto). Mentre gli attuali positivi sono 5.187. Di questi 447 sono ricoverati in ospedale (+21 rispetto a ieri) e 49 sono in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri). I restanti (4.691) restano in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.

Oggi - secondo il ministero della Salute - la provincia più colpita è Catania con 117 nuovi casi. Dietro Palermo (94), Trapani (49), Messina (39), Siracusa (26), Caltanissetta (20), Ragusa (10), Enna (6), Agrigento (5).

San Cipirello, morta un'anziana

A San Cipirello c’è purtroppo un’altra vittima. Si tratta di una signora di 83 anni che era ricoverata all’ospedale Cervello di Palermo perché risultata positiva al Covid-19. Da giorni era in terapia intensiva perché le sue già precarie condizioni di salute si erano aggravate.

La situazione nel resto d'Italia

L'epidemia di coronavirus in Italia: nel bollettino di oggi, mercoledì 14 ottobre, tutti i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. Sono 7332 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultim 24 ore, secondo i numeri forniti dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 43 decessi, che portano il totale a 36.289 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 152.196 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 539, con un incremento di 25 unità.

Sono 92.445 gli attualmente positivi (+5.252 da ieri) e 244.065 guariti (+2.037). Sono i dati elaborati dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni, impennata di nuovi in casi in Lombardia (+1844), 818 in Campania, 657 in Veneto. La regione con meno riscontri è la Basilicata (+9).

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 14 ottobre

Attualmente positivi: 92.445

Deceduti: 36.289 (+43, +0,12%)

Dimessi/Guariti: 244.065 (+2.037, +0,84%)

Ricoverati: 6.009 (+419)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 539 (+25)

Tamponi: 12.291.895 (+152.196)

Totale casi: 372.799 (+7.332, +2,01%)