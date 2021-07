Covid, la curva dei contagi torna a salire: in Sicilia superati i 6 mila morti dall'inizio della pandemia

Quasi trecento nuovi casi e 10 morti (uno nelle ultime 24 ore) che portano i decessi oltre quota seimila in Sicilia dall'inizio della pandemia. Non sono numeri incoraggianti quelli che emergono dal bollettino del ministero della Salute alla vigilia di Santa Rosalia. Se si vuol vedere il bicchiere mezzo pieno, la situazione negli ospedali nonostante l'aumento dei contagi è pressocchè invariata rispetto a ieri. Anzi il saldo dei posti letto occupati ha il segno meno. L'incidenza però sale a 29 casi per 100 mila abitanti.

I contagi individuati sono stati 288 su 11.939 tamponi processati. Il tasso di positività schizza dunque al 2,4% (ieri era all'1,1%). La Regione precisa che dei 10 decessi comunicati oggi, 9 sono relativi al periodo marzo-luglio 2021 "a seguito di aggiornamento dati da parte delle strutture ospedaliere del territorio". Ma il totale delle vittime arriva comunque a 6.006. Il numero dei guariti (135) è anche oggi inferiore a quello dei nuovi contagi, per cui gli attuali positivi tornano a sfiorare quota 4 mila, 3.938 per la precisione (+143).

I ricoverati in regime ordinario calano rispetto a ieri di due unità e restano 137, mentre il numero di pazienti in terapia intensiva è invariato (20) e non ci sono nuovi ingressi. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Palermo 25, Caltanissetta 68, Enna 43, Messina 36, Agrigento 33, Ragusa 27, Catania 24, Trapani 18, Siracusa 14.

Il Covid in Italia

La curva epidemica è in aumento anche nel resto d'Italia. Il nuovo bollettino registra 2.153 casi su 210.599 test. Aumentano ancora gli attualmente positivi (+1051 rispetto a ieri) in calo i ricoverati (-20) e le terapie intensive (-6), 14 i nuovi decessi.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 14 luglio