Covid, sono 1.013 i nuovi positivi: Sicilia ancora prima regione in Italia per numero di contagi in un solo giorno

Resta ancora sopra quota mille il numero dei nuovi positivi al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Un numero che mette di nuovo l'isola in testa alla classifica delle regioni per numero di contagi. Secondo il report del ministero della Salute, i nuovi casi di coronavirus accertati sono 1.013. I tamponi processati sono stati 18.614, quindi l'incidenza scende al 5,4% (ieri 7,9%). Gli attuali positivi sono 17.487 con un aumento di altri 557 casi. Aumente di 33 il numero dei pazienti ospedalizzati, che adesso sono 597, ma senza nuovi ingressi in terapia intensiva, dove il numero dei ricoverati resta 65. I guariti sono 453 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 3 vittime e il totale dei decessi sale a 6.137.

Per quanto riguarda la distribuzione tra le province, c’è Palermo in cima alla lista, con 221 nuovi casi. Seguono Catania (184), Messina (128), Agrigento (127), Siracusa e Trapani (104), Caltanissetta (83) ed Enna (50).

A Ferragosto riapre il drive in per i tamponi alla Fiera

Si potranno ancora fare i test rapidi anti-Covid all'hub, ma stop ai non vaccinati. L'ufficio del commissario per l'emergenza Covid di Palermo fa chiarezza dopo l'ordinanza emanata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Saranno ammessi solo i vaccinati, i soggetti destinatari di misure di contact tracing, chi rientra in attività di screening organizzato, i convocati dall'autorità sanitaria, chi torna in Sicilia da aree geografiche per le quali è previsto il tampone obbligatorio. Ingresso, dalle 8 alle 10.15, esclusivamente in auto dal cancello di piazza Mandela. Per vaccini e green pass invece l'orario di apertura al pubblico è 9-19, con entrata da via Sadat. (Leggi l'articolo completo)

Bimbo di 10 giorni positivo al Covid a Palermo

Il neonato è stato trasferito dal Sant'Elia di Caltanissetta all'ospedale Cervello. Ha la febbre, ma non sarebbe in gravi condizioni. Ad accompagnarlo la zia che, sottoposta a tampone, è risultata a sua volta positiva. Nelle scorse settimane, all'ospedale "Di Cristina" è morta una bimba di 11 anni dopo aver contratto il Covid. (L'articolo completo)

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 14 agosto 2021

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia al 14 agosto 2021:

+68 ricoveri nei reparti (3.101 in totale)

+3 in terapia intensiva (37 nuovi ingressi, in totale 372)

Casi attuali: 126.466 (+2.216)

Deceduti: 128.413 (+34)

Guariti: 4.180.129 (+4.931)

Totale casi: 4.435.008 (+7.188)

Fonte: Today.it