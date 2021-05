Il Covid molla la presa, in Sicilia contagi e ricoveri in calo: i positivi sotto quota 20 mila

Sull'Isola 603 nuovi casi su 20 mila tamponi, tasso si positività del 2.9%. Sempre meno persone in ospedale: i ricoveri ordinari sono 883, mentre le terapie intensive 125. Si registrano però altri 19 morti. Migliora la situazione anche in provincia di Palermo

Il Covid molla la presa. In Sicilia continua la discesa di nuovi contagi, ricoveri e attuali positivi. Ormai l'Isola si avvia alla zona gialla che scatterà da lunedì prossimo. Secondo il bollettino di oggi i nuovi casi riscontrati oggi sono 603 su 20.207 tamponi processati, col tasso di positività al 2,9% (ieri era del 2,3%). Si registrano purtroppo altre 19 vittime.

Sempre in costante miglioramento la situazione negli ospedali dove i ricoveri ordinari per Covid diventano 883 (-29), mentre le terapie intensive sono 124 (-1) con soli cinque nuovi ingressi. I guariti sono 1.454 e dunque gli attuali positivi (le persone che al momento hanno il virus) scendono sotto quota 20 mila e precisamente 19.165 (-820).

In costante calo da qualche giorno anche i contagi nella provincia di Palermo, dove oggi sono 179. Mentre a Catania 183, Messina 65, Siracusa 51, Trapani 31, Ragusa 6, Caltanissetta 17, Agrigento 67 ed Enna 4.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi giovedì 13 maggio 2021 registra 201 morti e 8.085 su 287.026 tamponi. 14.295 coloro che hanno superato l'infezione nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 346.008, in calo di 6.414 rispetto a ieri. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.139.160, i morti 123.745. Sono 1.893 I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 99 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 81 (ieri 91). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 13.608 persone, 672 meno di ieri.

