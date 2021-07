Covid, in Sicilia i nuovi contagi restano alti: ma (al momento) non c'è rischio zona gialla

Chi credeva di poter vivere un'estate spensierata lasciandosi il Covid alle spalle resterà deluso. Non si è nemmeno a metà luglio che il trend che vedeva tutti i parametri in discesa si è già invertito. E anche oggi secondo il bollettino del ministero della Salute ci sono altri 174 casi Covid individuati su 15.499 tamponi, col tasso di positività poco superiore all'1%. Dopo lo 0 di ieri torna ad aggiornarsi il numero dei decessi, altri 4 nelle ultime 24 ore.

Sul rischio zona gialla per quattro regioni (tra cui la Sicilia) getta acqua sul fuoco il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di “24 Mattina” su Radio24. "Al momento non vedo, con i numeri attuali, la necessità di un ritorno di alcune regioni in zona gialla. A oggi non c’è questo rischio, ma vediamo cosa accade nelle prossime settimane", ha detto il sottosegretario. "Abbiamo numeri bassi - ha concluso - e non vedo al momento neanche il ritorno di restrizioni".

Si parla ora di cambiare la soglia minima di tamponi da effettuare ogni 100 mila abitanti - che alcuni esperti vorrebbero aumentare - e il maggiore peso da attribuire al cosiddetto Rt ospedaliero (vale a dire il tasso occupazione dei posti letto) rispetto a quello sull'incidenza. In effetti nonostante i contagi aumentino in Sicilia negli ospedali la situazione rimane pressocchè stabile. Merito dei vaccini: si è visto che chi è vaccinato infatti può contagiarsi ma è protetto dagli effetti più gravi della malattia, anche in caso di variante Delta.

I ricoveri ordinari ad oggi sono 139 (-1), mentre in terapia intensiva restano 20 pazienti con 2 nuovi ingressi. I guariti sono 110 (meno dei nuovi contagiati) per cui il totale degli attuali positivi sale a 3.795 (+60), di questi 3.636 in isolamento domiciliare. A livello provinciale è la provincia di Agrigento quella dove si registrano più casi (44), seguono Caltanissetta con 36, Palermo 27, Trapani 24, Catania 20, Ragusa 11, Siracusa 8, Messina 4 e 0 nuovi casi a Enna.

Il Covid in Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 13 luglio 2021 registra 1.534 nuovi casi dall'analisi di 192.543 test, 20 i decessi mentre tornano a scendere i pazienti covid ricoveri in ospedale (-22). Tornano a crescere gli attualmente positivi, sono 223 in più di ieri.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 13 luglio