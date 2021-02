Coronavirus, in Sicilia i nuovi positivi sono 543: altri 20 morti

La Sicilia si appresta a tornare in zona gialla e, a meno di due giorni da quando entrerà in vigore l'ordinanza del presidente Musumeci, che recepisce le disposizioni nazionali, i nuovi positivi sono 543 (ieri erano 491) su 22.730 tamponi processati (ieri erano 23.091). Il tasso di positività passa dal 2,1% al 2,3%.

I dati vengono fuori dal nuovo bollettino del ministero della Salute che dà gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell'Isola e nel Paese intero. Calano leggermente i ricoveri in regime ordinario sono 1.043 (ieri erano 1.055), di cui 168 in terapia intensiva (-1 rispetto a venerdì) con sette nuovi ingressi. Si registrano purtroppo altri 20 morti. Mentre sono soltano 860 i guariti (ieri erano 1.818). Gli attuali positivi sono 34.970 (-337).

I casi registrati in Sicilia provincia per provincia:

Palermo: 40.772 (132),

Catania: 40.267 (197),

Messina: 19.103 (67),

Trapani: 10.422 (13)

Siracusa: 9.990 (38)

Ragusa: 8.134 (27)

Caltanissetta: 6.574 (29)

Agrigento: 5.756 (31)

Enna: 4.247 (9)

Vaccini AstraZeneca e Moderna in arrivo

Due furgoni attrezzati del corriere espresso Sda di Poste italiane, scortati dai carabinieri stanno consegnando in queste ore in Sicilia 28.900 dosi di vaccino AstraZeneca e Moderna. Arrivate in aereo la notte scorsa all'aeroporto di Catania, sono in distribuzione alle farmacie ospedaliere di Giarre (6.000), Palermo (6.800), Erice Casa Santa (4.200), Siracusa (2.400), Ragusa (2.400), Agrigento (2.800), Caltanissetta (2.200) ed Enna (2.100).

Coronavirus, la situazione in Italia

Nuovi casi: 13.532 (ieri 13.908)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 290.534 (ieri 305.619)

Attualmente positivi: 401.413 -761 (ieri 402.174)

Ricoverati con sintomi: 18.500 - 236 (ieri -206)

Ricoverati in Terapia Intensiva:2.062; -33 (ieri -31)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: .. (Ieri 2.697.296)

Deceduti: 311. Totale: 93.356 (ieri 93.045)

Totale Dimessi/Guariti: 2.216.050 (+13.973) (ieri +16.422)

Totale casi: 2.710.819 (+13.532, +0,5%)

