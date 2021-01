Coronavirus, in Sicilia record di nuovi casi in un giorno: 582 a Palermo e provincia, 40 morti

I nuovi contagi da Coronavirus tornano a marciare veloci in Sicilia, dopo la lieve flessione di ieri oggi si sfiorano i duemila nuovi casi: per la precisione 1.913 (mai così tanti in un solo giorno) su 10.743 tamponi processati, quindi con un tasso di positività del 17,8% (ieri era del 18,2%). Continua la (ri)salita sia delle vittima, oggi 40, che dei ricoveri in ospedale: gli ordinari fanno registrare un +44 (in totale sono dunque 1.342), mentre le terapie intensive "solo" un +1 (209 i posti occupati) ma con 22 nuovi ingressi.

La pressione sugli ospedali inizia a preoccupare. E non poco. Perchè come numeri non siamo molto lontani dal picco della seconda ondata: il 30 novembre scorso per esempio i ricoveri ordinari erano 1.547 e le terapie intensive 226. Gli ospedali siciliani erano allo stremo, poi per fortuna iniziò una lenta discesa, durata però nemmeno un mese.

Le altre voci del bollettino del ministero della Salute indicano anche 654 guariti, e il numero di attuali positivi che arriva a 44.038. Oggi a Palermo e provincia sono stati individuati 582 nuovi casi, 486 a Catania, 331 a Messina, 231 a Trapani, 41 a Ragusa, 21 a Siracusa, 123 a Caltanissetta, 52 ad Agrigento e 46 ad Enna.

La situazione nel resto d'Italia

In tutta Italia si sono registrati 14.242 nuovi casi su 141.641 tamponi. In crescita il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale, 196 le persone che nelle ultime 24 ore hanno fatto accesso ai reparti di terapia intensiva. Purtroppo 616 persone si sono aggiunte alla lunga lista delle vittime correlate all'epidemia di Sars-Cov-2.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 12 gennaio

Casi testati: 53.604 di cui 26.57% positivi (ieri 42.623)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 141.641 di cui 10.05% positivi (ieri 91.656 di cui 13,7% positivi)

Attualmente positivi: 570.040 (ieri 575.979)

Ricoverati: 23.712, +109 (ieri 23.603, +176)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.636, -6, 196 nuovi (ieri 2.642, +27, 168 nuovi ingressi)

Totale casi positivi: 2.303.263 (ieri 2.289.021)

Deceduti: 79.819, +616 (ieri 79.203, +448)

Totale Dimessi/Guariti: 1.653.404 (ieri 1.633.839)

Vaccinati: 731.539* (ieri erano 654.362)

*si tratta del 73,6% delle 993.525 dosi consegnate da Pfizer all'11 gennaio