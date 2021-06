Covid, in Sicilia curve in discesa: in calo nuovi contagi, decessi e ricoveri

Si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel anche in Sicilia. Per il secondo giorno di fila i nuovi contagi restano sotto quota 300, 273 per la precisione. I tamponi fatti sono stati 13.367, e il tasso di positività resta fermo come ieri al 2%. Come due giorni fa l'Isola è la Regione con più contagi giornalieri, ma con numeri così bassi si può annoverare a semplice statistica. Le curve sono tutte in discesa. A cominciare da quella delle vittime: 4 nelle ultime 24 ore.

Torna in discesa anche il numero di persone in ospedale causa Covid: i ricoveri ordinari sono 337 con il saldo che segna -25 rispetto a ieri, stabili le terapie intensive (38) con tre nuovi ingressi. I guariti sono 766 e dunque gli attuali positivi scendono sotto quota 7 mila (6.864), di cui 6.489 curati in casa.

Solo 37 i nuovi contagi in provincia di Palermo, ma nessuna provincia supera i 100 casi: Catania (68), Messina (26), Siracusa (6), Trapani (4), Ragusa (73), Agrigento (10), Caltanissetta (7) ed Enna (42)

Il vaccino di AstraZeneca è fortemente raccomandato per gli over 60 mentre chi ha meno di sessant'anni e ha già fatto una dose del siero a vettore virale farà la seconda con Pfizer o Moderna. E' questa l'indicazione contenuta nel parere del Comitato tecnico scientifico che rimanda ogni decisione alle autorità competenti. Pertanto secondo quanto spiegato dal Coordinatore del Cts Locatelli le prime dosi di vaccino AstraZeneca saranno riservate agli over 60, mentre la seconda dose per i minori di 60 anni dovrà essere somministrato un vaccino a mRna "considerata la disponibilità di piattaforme vaccinali alternative e seguendo il principio di massima cautela".

Come spiegato dal ministro della Salute Speranza e dal Commissario Figliuolo le raccomandazioni del Cts saranno tradotte in un "perentorio" stop all'uso del vaccino di Astrazeneca per i minori di 60 anni. In sintesi:

Astrazeneca sarà utilizzato solo per over 60 (mancano 3 milioni di somministrazioni secondo il commissario Figliuolo)

Verrà proseguita con una "vaccinazione eterologa" il richiamo per gli under60 che hanno fatto la prima dose con Astrazeneca, ovvero verranno utilizzati i vaccini a mRna (Pfizer e Moderna)

Il Covid in Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 11 giugno 2021 registra 1.901 nuovi casi di Coronavirus dall'analisi di 217.610 tamponi. Sono 69 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Scendono a 597 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid (-29) con 21 nuovi ingressi mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.876, in calo di 277 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 160.766 persone (-3.764).

La nuova ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà oggi porta da lunedì 14 giugno in in zona bianca anche Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia di Trento: dalla prossima settimana il 50% degli italiani non avranno più il coprifuoco e potranno tornare a vivere con minori limitazioni. Poi tutta l'Italia dovrebbe quindi trovarsi in zona bianca a partire da luglio. Qui spiegato in breve cosa cambia con il passaggio in zona bianca.

I numeri del bollettino