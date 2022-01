Covid, in Sicilia altri 13.231 nuovi casi: crescono ancora i ricoveri

In Sicilia il virus continua a correre velocissimo: sono 13.231 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore sull'Isola, su 56.516 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 23,4% (ieri era al 24,5%). Gli attuali positivi invece sono 129.313 (+10.673). I decessi comunicati nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute sono 35: dalla Regione però precisano che 7 si riferiscono a ieri, 16 al 9 gennaio, 6 all'8, uno al 6, uno al 5, uno al 2, uno al 27 dicembre, uno al 22 e uno al 10 novembre. Il totale delle vittime sale a 7.740.

Scarica il bollettino completo in pdf

Sono 2.523 i guariti. Sul fronte ospedaliero i ricoverati in regime ordinario sono 1.223, 63 in più di ieri. In terapia intensiva invece al momento si trovano 163 pazienti (20 in più di ieri), con 32 nuovi ingressi. Sono 127.927 i pazienti in isolamento domiciliare. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo con 3383 casi, Catania 2708, Messina 1562, Siracusa 1502, Ragusa 970, Trapani 488, Caltanissetta 1093, Agrigento 1392, Enna 133.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Il bollettino di oggi martedì 11 gennaio 2022 fa registrare un ruovo record di positivi al coronavirus con 220.532 contagi in 24 ore. Le vittime sono 294, si tratta del numero più alto della quarta ondata. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 185 gli ingressi in terapia intensiva con coronavirus in 24 ore, che portano il totale dei pazienti ricoverati a 1.677. Al netto dei dimessi sono 71 in più i ricoverati nelle rianimazioni. Aumentano anche i ricoverati con sintomi, che sono 727 in più, e portano il totale dei pazienti nei reparti covid a 17.067. Sono 1.375.514 i tamponi processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari al 16%, in lieve calo rispetto a ieri quanto si era attestato al 16,6%. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio.

Il bollettino di martedì 11 gennaio 2022

Attualmente positivi: 2.134.139

Deceduti: 139.559 (+294)

Dimessi/Guariti: 5.500.938 (+90.456)

Ricoverati: 18.744 (+798)

Ricoverati in Terapia intensiva: 1.677 (+71)

Tamponi: 150.147.466 (+1.375.514)

Totale casi: 7.774.863 (+220.532, +2,92%)