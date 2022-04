Covid, in Sicilia altri 1.818 casi nelle ultime 24 ore ma nell'ultima settimana calano i nuovi positivi

Sono 1.818, su 13.159 tamponi processati, i nuovi casi Covid in Sicilia. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore quindi passa dal 13% al 13,8%. Scendono gli attuali positivi: sono 147.980 (-2.386). Cinque i morti comunicati oggi: due si riferiscojno a ieri mentre tre decessi risalgono al giorno prima. Il totale delle vittime sale a 10.263, mentre i guariti sono 4.537.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti ordinari sono 1.012 (25 in più di ieri). In terapia intensiva invece al momento si trovano 65 pazienti (+3 ), con sette nuovi ingressi. Sono 146.903 i pazienti in isolamento domiciliare. I casi per provincia sono così distribuiti: Palermo con 575 casi, Catania 396, Messina 459, a Siracusa 122, ad Agrigento 157, a Trapani 185, a Ragusa 142, a Caltanissetta 103, a Enna 17. Il totale fa 2.156 perché 338 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti al 10 aprile, anche se non è chiaro su quali province siano stati caricati.

Covid, il report settimanale del Comune

"Nella settimana appena conclusa - scrivono in una nota dall'Ufficio Statistica del Comune - si è registrata una nuova sensibile diminuzione del numero dei nuovi positivi. La situazione ospedaliera è invece stazionaria: sono leggermente aumentati i ricoveri ordinari, mentre sono lievemente diminuiti i ricoverati e i nuovi ingressi in terapia intensiva. E' diminuito anche il numero delle persone decedute.

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 33.176, il 15,6% in meno rispetto alla settimana precedente. E' diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 17,6% al 17,1%.

Il numero degli attuali positivi è diminuito del 19,6%, passando da 187.062 a 150.366, 36.696 in meno rispetto alla settimana precedente.

Le persone in isolamento domiciliare sono 149.317, 36.703 in meno rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati sono 1049, di cui 62 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 7 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 3 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 27 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 27,0% in meno rispetto ai 37 della settimana precedente).

Il numero dei guariti (863.826) è cresciuto di 69.860 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all'84,3% (80,1% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 121 (29 in meno rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 10.258, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all'1,0% (come la settimana scorsa).

I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%).

Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 7.831 a 33.176 (+323,6%), i ricoverati da 1.319 a 1.049 (-20,5%), i ricoverati in terapia intensiva da 171 a 62 (-63,7%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 77 a 27 (-64,9%), i decessi da 341 a 121 (-64,5%)".

La situazione in Italia

Il bollettino fa registrare 28.368 nuovi casi di positività al Covid e 115 decessi, rispetto ai 53.253 nuovi contagi e 90 decessi di ieri. I tamponi processati sono 192.782 con il tasso di positività al 14,7% rispetto al 15,1%. Riguardo i ricoveri, i pazienti ricoverati con sintomi sono 10.256 (218 in più di ieri) mentre c'è una sola presenza in più in terapia intensiva nel saldo tra entrate ed uscite, con il totale dei ricoverati che sale a 466.

I numeri principali del bollettino

Attualmente positivi: 1.232.762

Deceduti: 160.863 (+115)

Dimessi/guariti: 13.927.128

Ricoverati con sintomi: 10.256 (+218)

Ricoverati in terapia intensiva: 466 (+1)

Tamponi: 206.592.711 (+192.782)

Totale casi: 15.320.753 (+28.368)