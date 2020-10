Coronavirus, 285 nuovi contagiati in Sicilia: quasi 9 mila i casi dall'inizio della pandemia

E' sempre in costante crescita il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia. Il nuovo bollettino del ministero della Salute dice che nelle ultime 24 ore ci sono ben 285 nuovi casi (venerdì erano stati 233, incremento di + 52). Due invece le persone decedute. I ricoverati con sintomi sono 387 (+11 rispetto a ieri), 35 le persone in terapia intensiva (dato invariato), 3.721 in isolamento domiciliare. Sono quarantuno le persone guarite. Sull'Isola i tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 7.741.

Le due nuove vittime portano il totale a 335 decessi. Il conto dei guariti sale invece a 4.519. Il numero di casi totale dall’inizio della pandemia è schizzato adesso a quota 8.997. I nuovi casi siciliani sono così suddivisi: 79 a Palermo, 70 a Catania, 44 a Messina, 31 a Trapani, 27 a Siracusa, 12 ad Agrigento e 12 a Caltanissetta, 10 a Ragusa. Zero casi a Enna.

Il Coronavirus in Italia

Per quanto riguarda la situazione in Italia oggi si registrano 5.724 nuovi casi e allargando lo sguardo all'ultima settimana si calcolano - tra lunedì e sabato - 24.165 nuovi contagi in crescita del 140% rispetto alla media delle ultime quattro settimane. L'indice di contagio Rt supera il valore soglia di 1 in tredici Regioni e due province autonome. La Campania ha il valore maggiore, con 1.24, seguita da Sicilia con 1.22 e da Trento a 1.18. Migliori il Molise con 0.61, Emilia Romagna a 0.84 e Marche con 0.91. Da pre-allarme il dato delle ospedalizzazioni +250 e delle terapie intensive +3.