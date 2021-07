Coronavirus, altri 192 casi e due morti in Sicilia: tre ricoverati in più rispetto a ieri

Tasso di positività all'1,8%. Sul fronte ospedali la situazione sembra stabile nei reparti ordinari, nelle terapie intensive si liberano due posti e non si registrano nuovi ingressi. Dodici i nuovi contagi nel Palermitano, 54 invece in provincia di Caltanissetta. La percentuale dei vaccinati nell'Isola raggiunge il 39,9%

Quasi duecento nuovi casi, 192 per l’esattezza, e due morti in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono gli ultimi dati relativi alla Sicilia ed elaborati dal ministero della Salute nell'attività di monitoraggio dell’emergenza sanitaria. Il tasso di positività, con 10.201 tamponi processati, si attesta all’1,8% come due giorni fa (rispetto al 2% di ieri). Il numero delle vittime della pandemia nella regione più a sud d’Italia sfiora quota seimila (5.990).

Il numero dei pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari è di 131 (+3 da ieri), mentre si liberano due posti letto nelle strutture dedicate alla terapia intensiva (da 20 a 18), dove tra l'altro non sono stati registrati nuovi ingressi. Cresce il numero dei guariti (+152) ma sale a 3.547 anche il numero degli attuali positivi. Sono invece 3.398 le persone che si trovano allo stato attuale in isolamento domiciliare.

I dati per provincia

Secondo i dati raccolti dalla Protezione civile è questa la distribuzione dei nuovi casi nell'Isola (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 14 a Palermo, 12 a Catania, 33 a Messina, 13 a Siracusa, 23 a Enna, 20 a Trapani, 10 a Ragusa, 54 a Caltanissetta e 23 ad Agrigento.

Il punto sulla campagna vaccinale

Complessivamente sono state somministrate 4.191.191 dosi delle 4.793.996 consegnate nell’Isola (dato aggiornato alle 17.08 del 10 luglio 2021). La percentuale dei vaccinati in Sicilia (tra cicli completati o dose unica) raggiunge il 39,9%. Questa la distribuzione per età dei vaccini, tra richiami e dose unica (tra parentesi indicato il numero considerando anche le prime dosi): 101.496 per la fascia d’età 20-29 (242.657), 124.388 fascia 30-39 (254.269), 257.317 fascia 40-49 (355.751), 358.855 fascia 50-59 (449.680), 330.172 fascia 60-69 (427.218), 301.806 fascia 70-79 (357.636), 247.753 over 80 (261.097), 25.129 fascia 12-19 (95.967).

