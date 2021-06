Covid, in Sicilia meno di 300 contagi nelle ultime 24 ore: restano poco più di 7 mila i positivi

Sono stati oltre 13 mila i tamponi analizzati, con un tasso di positività del 2%. Tre le vittime e 242 i guariti. Solo quattro in meno rispetto a ieri il numero di posti letto occupati in ospedale. A Palermo e provincia 73 nuovi casi

Contagi sotto quota 300, ma la Sicilia resta la seconda regione per numero di nuovi casi Covid in Italia. Sono infatti 284 i contagi individividuti sull'Isola nelle ultime 24 ore su 13.803 tamponi. Col tasso di positività sale al 2%. Sono 3 le vittime, mentre i guariti 242. Quindi gli attuali positivi restano 7.361 (+31 rispetto a ieri). Non si arresta, ma frena, la discesa del numero di posti letto occupati in ospedale. Dove i ricoverati ordinari sono 362 (-3), mentre le terapie intensive diventano 38 (-1) con un solo ingresso giornaliero.

A Palermo e provincia sono 73 i nuovi casi. Mentre a Catania 118, Messina 13, Siracusa 26, Trapani 6, Ragusa 1, Agrigento 29, Caltanissetta 15 ed Enna 3.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 10 giugno 2021 registra 2.079 nuovi casi di contagio dall'analisi di 205 mila tamponi. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.239.868, i morti 126.855, 88 nelle ultime 24 ore. I dimessi ed i guariti sono invece 3.943.704, con un incremento di 7.616 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 169.309, in calo di 5.626 nelle ultime 24 ore.

Proseguono i miglioramenti epidemiologici mentre da lunedì 14 giugno dovrebbero passare in zona bianca anche Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia di Trento. Tutta l'Italia dovrebbe quindi trovarsi in zona bianca a partire da luglio. Va ricordato che il ritorno alla normalità - senza restrizioni, fatta eccezione per le discoteche - e il venir meno del coprifuoco serale non significa un 'liberi tutti'. Resta quindi l'obbligo d'indossare la mascherina all'aperto e al chiuso, negli spazi pubblici e privati, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Resta inoltre in vigore il divieto di assembramento.

I numeri del bollettino