Coronavirus, in Sicilia altri 1.229 contagi: 14 morti, calano i ricoveri in terapia intensiva

Altri 1.229 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 26.229 tamponi. E' quello che emerge dal bollettino diramato oggi dal ministero della Salute. Il tasso di positività del 4,6% è praticamente identico a quello di ieri, quando erano stati rilevati quasi 300 nuovi casi in più ma con 6 mila tamponi in più. Da registrare altri 14 decessi.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali il numero dei posti letto Covid occupati nell'Isola aumenta soltanto di tre unità rispetto a ieri arrivando a 1.152, mentre le terapie intensive diventano 164 (-4) con otto nuovi ingressi. Un piccolo segnale incoraggiante. Il totale delle persone attualmente positive è di 22.191, il numero di coloro i quali si trovano in isolamento domiciliare ammonta a 20.875. Dall'inizio della pandemia i casi di Covid sono 185.367.

Il totale di dimessi/guariti in Sicilia sale a quota 158.147 (+776). Ecco i casi di Covid provincia per provincia (totale e incremento casi): Palermo: 57.040 (433); Catania: 47.668 (205); Messina: 22.431 (114); Siracusa: 12.843 (159); Trapani: 11.883 (53); Ragusa: 10.093 (51); Caltanissetta: 9.166 (80); Agrigento: 8.929 (114); Enna: 5.314 (20)

La situazione nel resto d'Italia

Coronavirus, ecco gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 10 aprile 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.567 nuovi casi a fronte di 320.892 tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici) e 344 morti. Il tasso di positività è del 5,5%, in rialzo rispetto al 5,2% di venerdì. Scendono le terapie intensive (-15) e i ricoveri ordinari (-492). La curva dei contagi è in leggera discesa da qualche giorno, ma l'emergenza non è affatto finita. Lunedì 12 aprile entrerà in vigore la nuova ordinanza del ministro Speranza che ridisegna la mappa a colori dell'Italia, mentre il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza covid, ha firmato una nuova ordinanza che fissa e ribadisce i criteri di priorità per accedere ai vaccini.

L'ultimo bollettino coronavirus di ieri venerdì 9 aprile registrava 18.938 nuovi casi su 215.504 tamponi (8.33% positivi) e 147.469 test rapidi (0.65% positivi). Ieri 718 morti: si tratta tuttavia di un dato fortemente influenzato dai dati di regione Sicilia che ha inserito decessi di mesi precedenti.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 10 aprile 2021

Attualmente positivi: 533.085

Deceduti: 113.923 (+344)

Dimessi/Guariti: 3.107.069 (+20.483)

Ricoverati: 31.242 (-507)

di cui in terapia intensiva: 3.588 (-15)

Tamponi: 52.801.766 (+320.892)

Totale casi: 3.754.077 (+17.567, +0,47%)

