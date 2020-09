Coronavirus, in Sicilia 33 positivi su oltre 4 mila tamponi: c'è una nuova vittima

Tanti tamponi processati (4.210) e un numero contenuto di nuovi contagi (33): con una percentuale di tamponi positivi dello 0,78%. Ieri aveva sfiorato il 2%. I ricoverati restano quasi invariati rispetto a ieri (81 contro 80), di cui 10 (come ieri) in terapia intensiva. Questa la fotografia di oggi fissata dal bollettino del ministero della Salute sulla pandemia da Coronavirus in Sicilia. La nota stonata è che dopo quasi due settimane torna ad aumentare il conto delle vittime (287): si tratta di una persona deceduta in provincia di Siracusa "affetta da altre patologie", dicono dalla Regione. Ma al momento non si conosce nè il sesso, nè l'età della vittima.

In totale salgono quindi a 4.350 i casi di Covid accertati dall'inizio dell'epidemia. Ci sono cinque nuovi guariti (totale 2.911) e 1.152 attuali positivi, di cui 1.071 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Dei 33 nuovi casi odierni, 5 sono migranti della provincia di Siracusa. Ecco il dettaglio dei nuovi casi per provincia: 8 in provincia di Palermo, 8 Trapani, 7 Siracusa, 6 Catania, 2 Messina e 1 Agrigento e Caltanissetta.

La situazione nel resto d'Italia

Nelle ultime 24 ore le diagnosi di nuove positività alla Covid-19 rimangono al di sotto della soglia dei mille nuovi casi (978) a fronte di 81 mila tamponi. Otto i pazienti deceduti e risultati positivi al coronavirus mentre crescono i ricoveri in ospedale (+105). Crescono purtroppo i pazienti gravi che necessitano di cure in terapia intensiva (+13): sono 107 in tutto, lo scorso 29 luglio il ministero della Salute ne segnalava appena 38.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 1 settembre 2020​

Attualmente positivi: 26.754

Deceduti: 35.491 (+8, +0,02%)

Dimessi/Guariti: 207.944 (+291, +0,14%)

Ricoverati: 1.487 (+105)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 107 (+13)

Tamponi: 8.725.909 (+81.050)

Totale casi: 270.189 (+978, +0,36%)