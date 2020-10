Coronavirus, in Sicilia trovati altri 156 positivi: in provincia di Palermo superati i 2 mila casi

Oggi è il giorno in cui nella provincia di Palermo si superano quota duemila casi di Coronavirus dall'inizio della pandemia. Con i nuovi 88 contagi si arriva infatti a 2.011. Anche se c'è da tener presente che nel distretto palermitano vengono caricati anche i migranti trovati positivi nell'hotspot di Lampedusa. E i contagi della provincia di Palermo anche oggi (senza migranti) sono più del 50% del totale di quelli in tutta l'Isola, che sono 156. Alto il numero di tamponi processati, 6.637: di questi è risultato positivo quindi il 2,35%.

Da segnalare per il terzo giorno di fila un buon numero di guariti, 85 (più di 250 in tre giorni), ma purtroppo anche la vittima 312 da quando il Covid è arrivato in Sicilia, sempre nel Palermitano. I ricoverati arrivano a 307 (+6 rispetto a ieri) e le terapie intensive a 20 (+1). Gli attuali positivi diventano 2.936 (+70), di cui 2.609 in isolamento domiciliare (l'88%). Questa invece la divisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 88, Catania e Ragusa 20, Messina 10, Trapani 6, Siracusa e Agrigento 5, Caltanissetta 2.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid oltre quota 52 mila sui livelli di metà maggio, ma allora l'onda era in diminuzione. Oggi si registrano ben 2.548 nuovi casi ma con un numero record di tamponi, 118.236. 291 le persone ricoverate in terapia intensiva (+11), oltre 3 mila quelle ricoverate nei reparti Covid. Purtroppo si segnalano ben 24 decessi. Preoccupante l'aumento di contagi in Veneto, ben oltre quota 400 nuovi casi, e Campania (+390) così come in Lombardia (+324). Nessuna regione immune, ma Valle d'Aosta e Molise registrano un solo tampone positivo.

Coronavirus, il bollettino di oggi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attualmente positivi: 52.647 (+1.384)

Deceduti: 35.918 (+24)

Dimessi/Guariti: 228.844 (+1.140)

Ricoverati: 3.097 (+50)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 291 (+11)

Tamponi: 118.236, in totale 6.916.588 gli italiani testati dall'inizio dell'emergenza

Totale casi: 317.409 (+2.548)