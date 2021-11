Coronavirus, in Sicilia 295 nuovi casi in 24 ore: in aumento gli attuali positivi

Sono 295 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Sono stati processati 7.004 tamponi e il tasso di positività sale quindi al 4,2% (ieri era all'2,6%). Dal bollettino diffuso dal ministero della Salute emerge inoltre che gli attuali positivi sull'Isola sono 7.384, in aumento di 187 casi. I guariti sono 106 mentre ci sono altri due morti. Il totale delle vittime sale a 7.019. Sono 7.048 i pazienti in isolamento domiciliare.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 300: 12 in più rispetto a ieri quando erano 288. In terapia intensiva al momento si trovano 36 pazienti (ieri erano 33), con quattro nuovi ingressi. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo 19, Catania 111, Messina 55, Siracusa 70, Ragusa 4, Trapani 7, Caltanissetta 26, Agrigento 2, Enna 1.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia