Coronavirus, in 24 ore più di mille casi in Sicilia: registrati 16 decessi, 197 i guariti

Oltre mille positivi al Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono per la precisione 1.095 i nuovi casi di contagio registrati nell’Isola su 8.547 tamponi effettuati. Altri 16 i morti che portano il numero dei decessi, dall’inizio della pandemia a oggi, a 518. Complessivamente sono 1.131 le persone ricoverate: altre 37 persone sono finite in ospedale a causa dei sintomi del Coronavirus (999 in tutto), mentre 10 sono state portate nei reparti di Terapia intensiva (132 in tutto).

Sul fronte della distribuzione territoriale - prendendo in considerazione l’ultima giornata - ci sono 277 positivi in più a Palermo, 316 a Catania, 110 ad Agrigento, 106 a Messina, 100 a Siracusa, 82 a Ragusa, 49 a Enna, 45 a Caltanissetta e 10 a Trapani. Il numero delle persone in isolamento domiciliare - secondo i dati del bollettino diffuso dal ministero della Salute - passa da 13.358 a 14.193 (+835). Gli attuali positivi sono 15.324 (+882 rispetto a ieri), mentre 197 persone sono guarite e sono state dimesse (7.011 in tutto). Il numero totale dei contagi in Sicilia arriva a 22.853.

Musumeci: "Bisogna ridurre la mobilità"

Sull’emergenza è intervenuto il presidente della Regione, Nello Musumeci, dopo un incontro con gli esponenti di Governo, Comuni e Province: “C’è una condivisione di fondo tra tutti i livelli amministrativi dello Stato: la drammatica situazione che in tutta Europa sta condizionando la vita di milioni di persone. La nostra posizione è uniforme a quella di tutte le Regioni italiane. Due le priorità che poniamo: la riduzione della mobilità e l’adozione di piani terapeutici/farmacologici per l’assistenza al domicilio, limitando così la pressione sugli ospedali. Proseguirà domani il confronto, sul testo del nuovo Dpcm che, speriamo, stavolta sia davvero condiviso”. Poi aggiunge: “Altra priorità resta la riduzione della pressione sui pronto soccorso ospedalieri dei positivi o di quelli che temono di esserlo. Serve quindi più collaborazione da parte della medicina di base affinché si intervenga nel domicilio di chi ne ha necessità”.

Screening al drive in della Fiera

Sono 84 i casi scoperti oggi grazie ai tamponi rapidi eseguiti dal personale dell'Asp nella struttura in zona Monte Pellegrino a fronte di 811 test. Dopo tre giorni l'azienda sanitaria ha tracciato un bilancio: sono 2.995 i palermitani che hanno risposto alla chiamata per sottoporsi, su base volontaria, all'accertamento. In tutto 255 persone hanno scoperto di essere positive ma asintomatiche.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 1 novembre 2020

In Italia aumenta la pressione sugli ospedali: i pazienti in terapia intensiva sono 1.939. In Lombardia 8.607 contagi, in Campania 3.860. Ieri i nuovi casi sono stati 31.758 (ennesimo record), mentre oggi i contagi sono in lieve calo (29.907 positivi) ma a fronte di 32.429 tamponi in meno effettuati rispetto a ieri.

• Attualmente positivi: 378.129

• Deceduti: 38.826 (+208)

• Dimessi/Guariti: 292.380 (+2.954)

• Ricoverati: 18902 (+936)

• Terapie Intensive: 1.939 (+96)

• Tamponi: 15.967.918 (+183.457)

• Totale casi: 709.335 (+29.907, +4,4%)