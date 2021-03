Coronavirus in Sicilia, altri 478 contagi e 18 persone morte: risale il tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono 726 le persone ricoverate con sintomi riconducibili al virus, una in più rispetto a ieri, e 132 in terapia intensiva (-1). Sette invece gli ingressi nelle aree in cui vengono curati i pazienti con un quadro clinico più delicato

Altri 478 contagi, 18 persone morte e 261 guariti. Sono in pillole i numeri più salienti legati all'emergenza Coronavirus che vengono fuori dall'ultimo bollettino sulla situazione Covid in Sicilia relativo a oggi. Secondo i dati diramati dal ministero della Salute, dunque, nell'Isola in queste ultime 24 ore sono stati individuati 478 nuovi casi di Covid (25 in più rispetto di ieri) a fronte di 20.864 tamponi processati (ben quattromila in meno rispetto a ieri). Il tasso di positività sale adesso a 2,2%.

Nelle ultime 24 ore sono 726 le persone ricoverate con sintomi riconducibili al virus, una in più rispetto a ieri, e 132 in terapia intensiva (-1). Sono stati sette gli ingressi nelle aree in cui vengono curati i pazienti con un quadro clinico più delicato. Il totale di coloro i quali sono attualmente positivi ammonta a 26.181. I casi totali dall'inizio della pandemia in Sicilia sono 153.036 (4.156 i deceduti).

Ecco il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province: Palermo: 43.982 (183); Catania: 41.868 (122)

Messina: 19.899 (58); Siracusa: 10.655 (48); Trapani: 10.646 (15); Ragusa: 8.417 (26); Caltanissetta: 6.997 (17); Agrigento: 6.143 (2)

Enna: 4.429 (7).

Coronavirus, la situazione in Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 1 marzo 2021 registra oggi 13.114 nuovi casi su 99127 tamponi molecolari (12.71% positivi) e 71506 test rapidi (0.70% positivi). Negli ospedali si registrano 474 ricoverati in più mentre salgono a 2.289 i pazienti Covid che lottano per la vita nei reparti di terapia intensiva (+58). Sono 1966 gli attualmente positivi in più rispetto a ieri al netto di 10894 guariti. 246 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Nuovi casi: 13.114

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): 170.633

molecolari: 99127 di cui 12603 positivi pari al 12.71%

rapidi: 71506 di cui 503 positivi pari al 0.70%

Attualmente positivi: 424.333, +1966

Ricoverati: 19.112, +474

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.289, 171 nuovi, +58

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 2.938.371

Deceduti dopo Covid test positivo: 97.945

Totale Dimessi/Guariti: 2.416.093, +10894

Vaccinati: 1.411.663 (4.354.008 dosi somministrate

