Coronavirus, leggera frenata dei contagi in Sicilia: zero morti ma salgono i ricoveri

Scoperti in Sicilia altri 581 casi di Coronavirus. Dopo l’impennata registrata ieri nell’Isola, prima per nuovi positivi in Italia, i contagi frenano leggermente nonostante i numeri continuino a non apparire incoraggianti. Il tasso di positività, sulla scorta dei 9.282 tamponi processati, sale dal 4,4 al 6,3%. A differenza dell'ultimo bollettino oggi non si registrano morti legate agli effetti della pandemia e dunque il bilancio delle vittime nella regione siciliana si ferma attualmente a 6.047.

Il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza ordinaria cresce da 275 a 295 (+20 rispetto al giorno precedente), così come sale da 31 a 33 il dato relativo ai pazienti finiti nelle terapie intensive dove si registrano tre nuovi ingressi. In salita anche il dato degli attuali positivi (11.219, +549 rispetto a ieri) e quello delle persone in isolamento domiciliare, ad oggi 10.891 (+527). La casella dei dimessi/guariti segna un +32 rispetto all'ultimo bollettino del mese di luglio.

I dati per provincia

?Secondo i dati raccolti dalla Protezione civile è questa la distribuzione dei nuovi casi nell'Isola (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 106 a Palermo (71.949), 109 a Catania (62.199), 67 a Messina (27.385), 72 a Siracusa (17.387), 62 a Trapani (15.040), 73 a Ragusa (14.854), 58 a Caltanissetta (14.010), 58 ad Agrigento (13.665) e 0 a Enna (7.052).

Il punto sulla campagna vaccinale

Complessivamente sono state somministrate 5.101.640 dosi delle 5.405.041 consegnate nell’Isola (dato aggiornato alle 6.08 del primo agosto 2021). La percentuale dei vaccinati in Sicilia (tra cicli completati o dose unica) raggiunge il 54.47% (-5,53 rispetto al dato nazionale considerando tutti gli over 12). Questa la distribuzione per età dei vaccini, tra richiami e dose unica (tra parentesi indicato il numero considerando anche le prime dosi): 230.561 per la fascia d’età 20-29 (290.642), 244.888 fascia 30-39 (297.046), 358.747 fascia 40-49 (395.547), 454.621 fascia 50-59 (483.748), 429.129 fascia 60-69 (449.170), 354.223 fascia 70-79 (369.443), 257.559 over 80 (265.240), 86.006 fascia 12-19 (134.980).

Coronavirus, il bollettino di domenica 1 agosto 2021

da Today.it