"Basta chiusure decise sulla nostra pelle", Natale di protesta per bar e ristoranti

"Basta". Questo il messaggio sintetico ma eloquente della Fipe, rilanciato da operatori dei pubblici esercizi cittadini. Hanno voluto dire "Basta" con locandine in vetrina e all'esterno dei locali "a un Governo che apre e chiude le aziende come interruttori e si prende il diritto di vietare il lavoro delle imprese, senza trovare una strada per tutelarle". Il riferimento è alle nuove chiusure decise per i prossimi giorni con la trasformazione dell'Italia in "zona rossa" per evitare che le festività natalizie possano condurre a una nuova risalita dei contagi da Covid.

L'associazione ribadisce che "il settore dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, pizzerie, catering e discoteche) è al collasso. I gestori sono esausti e increduli. Chiusi, aperti con precauzioni, aperti a metà, poi a tratti, minacce di chiudere, promesse di aprire, chiusi a singhiozzo, infine, costretti all’offensivo gioco dell’oca delle festività 2020. In un imbarazzante cortocircuito politico tra centro e periferia, scaricato sulla pelle delle imprese di questa filiera".