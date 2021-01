Ioapro, la ribellione dei ristoratori non prende Palermo: "Non alimentiamo illegalità"

Tavoli apparecchiati e locali aperti al pubblico, fino alle 22 quando scatta il coprifuoco imposto per l'emergenza Covid. E' la protesta che domani sarà portata avanti da ristoratori di tutta Italia con lo slogan #Ioapro. Un modo per dire "No" alle misure del Governo, che ha deciso aperture "a singhiozzo" e ha vietato ormai da settimane accogliere i clienti per la cena. L'azione di "disobbedienza'" - ideata da un commerciante di Cagliari - arriva alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo Dpcm e viene rilanciata tramite i social da una punta all'altra dello Stivale. A Palermo però l'iniziativa trova un'accoglienza a dir poco "tiepida". L'orientamento è quello di non partecipare. "Non aderiamo. Chiedere ai nostri associati di fare qualcosa di illegale non ci appartiene - spiega a PalermoToday Antonio Cottone, presidente della Fipe Confcommercio Palermo e titolare de La Braciera -. Ci siamo dissociati a livello nazionale e locale. Non la riteniamo una forma di protesta giusta e oltretutto comporterebbe un esborso di denaro. Aprire per noi ha un costo reale e dovremmo mettere in conto anche eventuali sanzioni".

"Mi avete chiesto se domani 15 gennaio apriremo per protesta - scrive sui social Patrizia Savoca, punto di riferimento della ristorazione cittadina a titolare de La Corte dei Mangioni -. No, il motivo è chiaro. Non crediamo sia la strada giusta, in questo periodo di forte contagio è meglio evitare. Carissimi tutti, non siamo persone che regalano show. Non mi sento di criticare (chi apre ndr) ma neanche di incoraggiare".

La Fipe, nazionale e locale, denuncia una condizione di "grave difficoltà" del settore e chiede "subito misure aggiuntive in grado di dare

certezza agli imprenditori e adeguato ristoro alle perdite imposte alle loro aziende".

"I ristori - dice chiaramente Cottone - devono essere reali, non 'mance' come quelle avute finora. Devono essere calcolati correttamente. Nel nostro caso sono stati parametrati sul guadagno di aprile, ma le limitazioni le abbiamo avute anche a dicembre. E non sono due mesi paragonabili, neppure lontanamente. Penso poi alla cassa integrazione: deve essere erogata correttamente e rapidamente invece siamo noi a dovere rimediare a errori di calcolo fatti a livello centrale".

Il problema dei commercianti non è quindi solo la chiusura in sè ma tutto ciò che comporta. "E' chiaro che noi vogliamo lavorare - prosegue Cottone - ma è chiaro anche che, davanti a una curva dei contagi in crescita, la scelta migliore è lo stop totale come in primavera. Allora però che il Governo prenda una decisione e, di conseguenza, agisca sia sul fronte economico con aiuti reali e puntuali sia su quello dei controlli perchè una piazza affollata o una coda davanti a un ufficio è molto più pericolosa di un ristorante. Noi abbiamo adottato tutti gli accorgimenti dovuti, ci siamo adeguati alle normative. Per farlo, oltretutto, abbiamo sostenuto dei costi. Spese per le quali avremo rimborsi inferiori a quanto deciso in un primo momento".

"Ci siamo battuti per mesi a difesa della reputazione del settore, trattato in modo sproporzionato dai provvedimenti come fonte di contagio e non valorizzato comeattività essenziale - precisano dalla Fipe nazionale -. Se in seguito a aperture forzose si dovesse casualmente registrare un nuovo picco nei contagi l'intera categoria sarebbe ulteriormente danneggiata anche da questo punto di vista. Gli italiani hanno sempre manifestato grande attaccamento e vicinanza ai loro pubblici esercizi, ma sarebbe difficile solidarizzare con atti così distanti dal comportamento condiviso. Il rischio è quello di intraprendere azioni senza storia e senza futuro, che penalizzano tutti. Un'associazione di rappresentanza, se è tale, può e deve vedere questi pericoli. Porteremo quindi ancora ai tavoli sindacali e istituzionali le nostre necessità, rappresentandole con la forza delle nostre ragioni e il peso della nostra serietà".