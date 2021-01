Covid, bando per tecnici e informatici: già 6 mila domande presentate dopo 2 ore e mezza

Sono state 6.679 le registrazioni effettuate e 6.071 le domande presentate dopo due ore e mezza dall'attivazione, avvenuta oggi alle 15, della piattaforma realizzata per consentire la partecipazione al bando per il reperimento di tecnici, informatici, assistenti sociali ed amministrativi da impiegare in tutte le aziende del sistema sanitario siciliano nell'ambito dell'emergenza Covid.



L'iniziativa, voluta dall'assessorato regionale alla Salute, ha l'obiettivo di stilare un elenco di figure professionali per assicurare i fabbisogni ad aziende e strutture commissariali impegnate nella pandemia. L'Azienda ospedaliera Policlinico 'Gaetano Martino' di Messina e' capofila.



Il sistema al momento dell'avvio e durante il pomeriggio ha subito "fisiologici rallentamenti - precisa l'azienda - ma non ha fatto registrare alcun crash, tanto che in appena un'ora e mezza erano gia' migliaia le istanze inoltrate". Sara' possibile registrarsi fino alle 23:59 del 10 gennaio.