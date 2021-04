Tamponi a Bagheria, il Comune: "Un avviso per i laboratori d'analisi e studi medici"

Aumentare il numero dei tamponi e rendere più facile al cittadino l'accesso all'analisi clinica per fronteggiare l'epidemia. E' questo lo scopo che si pone l'amministrazione comunale di Bagheria "con l'idea di avviare una collaborazione con i laboratori di analisi cliniche e gli studi medici con autorizzazione sanitaria presenti in città, al fine di effettuare tamponi molecolari (oro-faringei) per fronteggiare l'emergenza Covid". "I tamponi - si legge in una nota - saranno effettuati in modalità drive-in a favore della cittadinanza, in aree messe a disposizione gratuitamente dal Comune. I laboratori clinici interessati ad effettuare i tamponi a prezzo calmierato, in seguito ad una stipula di convenzione, possono comunicare la loro disponibilità al seguente indirizzo e-mail: suapbagheria@pcert.postecert.it".