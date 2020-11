Coronavirus, il sindaco di Bagheria chiude le scuole: "Il 13% dei positivi è in età scolare"

Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, ha disposto la chiusura delle scuole comunali da domani a sabato 14. Il provvedimento riguarda gli istituti di ogni ordine e grado. La decisione è stata annunciata dallo stesso primo cittadino nel corso di una diretta Facebook.

Nell'ordinanza Tripoli specifica che la chiusura delle scuole si rende necessaria "vista la nota del dipartimento di prevenzione di Bagheria con la quale l'Asp ha comunicato che il 13% di tutti i positivi del distretto è in età scolare con ripercussioni sulla gestione delle attività didattiche, della possibile diffusione del contagio all’interno delle classi in maniera esponenziale e dei tempi per i tamponi", visto che "si trovano in sorveglianza speciale e in isolamento circa 30 classi della scuola primaria" e che "per completare le procedure di sorveglianza l’Usca necessita di almeno 20 giorni". L’ordinanza, prorogabile nei casi di ulteriore emergenza sanitaria, è stata inviata anche alla Regione e al prefetto di Palermo.