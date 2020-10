Il virus tormenta Bagheria, salgono a 105 gli attuali positivi: focolaio in una comunità alloggio

Tra i contagiati ci sono 17 persone che si trovano in una struttura per anziani, una di loro è ricoverata. Lo ha comunicato il sindaco Filippo Maria Tripoli in un dettagliato report fornito alla cittadinanza: "Sapevamo che i dati della curva epidemiologica sarebbero aumentati"