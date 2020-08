Troppi utenti senza mascherina, appello dell'Amat: "Va usata sempre e correttamente"

Mezzi pubblici spesso affollati e dove ormai da settimane non è più prevista alcuna forma di distanziamento tra i passeggeri. E c'è chi, ancora troppi, pensa di salire su bus e tram senza mascherina o utilizzandola male, cioè non coprendo completamente naso e bocca. Comportamenti che sono stati peraltro più volte segnalati dai lettori anche a PalermoToday.

In molti casi sui bus sono gli autisti a far scendere (o a rifiutare di far salire) chi non ha la mascherina. Sui tram, invece, sembra esserci meno sensibilità: sulla linea 1, quella per Roccella, per esempio, in tanti non usano alcun dispositivo. E a non rispettare le regole, a differenza di quanto si potrebbe immaginare, non sono soltanto i più giovani. Non mancano peraltro i battibecchi sui mezzi tra i passeggeri sul tema.

Adesso è il presidente dell'Amat, Michele Cimino, a lanciare un appello a tutti gli utenti "affinché l'uso delle mascherine, a bordo di bus e tram, costituisca un'imprescindibile condizione di viaggio". E precisa: "Oggi più che mai e sopratutto con l'approssimarsi dell'apertura delle scuole, si ribadisce l'obbligatorietà dell'utilizzo, corretto, delle mascherine sui mezzi di trasporto pubblico. Il contrario rappresenta soltanto comportamenti irresponsabili che non possono essere tollerati".