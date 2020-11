VIDEO | Posti in terapia intensiva, Razza: "Abbiamo allineato i dati e chiesto verifica"

"Abbiamo chiesto al ministero di verificare i dati perché abbiamo il dovere di trasmettere la verità ai cittadini. Sul numero dei posti di terapia intensiva abbiamo allineato i dati e abbiamo chiesto alla società italiana di anestesia e rianimazione di certificare semplicemente la realtà, ossia che ciò che è scritto nelle nostre piattaforme sia vero e in linea con i parametri ministeriali”. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza durante un incontro con la stampa tenutosi stamattina presso il palazzo della Regione Siciliana a Catania.

"Non voglio alimentare polemiche – ha commentato – ma penso che se il direttore generale del mio assessorato abbia richiamato tutti alla responsabilità credo che abbia fatto il suo dovere. I cittadini devono essere consapevoli del fatto che in questo periodo di emergenza siamo stati chiamati a gestire una situazione senza precedenti e nonostante ciò nessun cittadino siciliano è stato portato in altre regioni per ricevere le cure. Oggi ho la responsabilità di guidare il comparto più difficile dell'amministrazione regionale, capisco la polemica politica e sindacale, ma il nostro compito è quello di portare la nostra Regione fuori dall'emergenza. Sulla capacità operativa del nostro sistema sanitario ricade anche la responsabilità di consentire alle attività produttive di non fermarsi".