Coronavirus, dopo un mese in calo gli attuali positivi a Palermo e in provincia

Le restrizioni iniziano a dare i loro frutti. Per la prima volta dopo circa un mese gli attuali positivi (cioè le persone che ad oggi hanno il Coronavirus ndr) a Palermo e provincia sono in calo. Il dato si evince dal report completo sulla situazione nell'area metropolitana di Palermo.

In città gli attuali positivi sono 7.713, cifra più bassa rispetto agli ultimi due giorni. Dallo scorso 26 ottobre, quando i contagiati erano 2.180, la curva è stata sempre in crescita fino a raggiungere l'apice lunedì scorso (23 novembre) con 8.013 positivi. Ieri finalmente il primo dato in controtendenza: ben 300 in meno, ovvero il 3,7%.

Stessa tendenza se si guardano i dati relativi a tutta la provincia: si passa dai 3.454 del 23 ottobre ai 11.126 del 23 novembre, numeri sempre in crescita fino alla giornata di ieri quando il numero degli attuali positivi è sceso a 10.802.

Il boom in termini percentuali si era registrato, ad ottobre, a Castelbuono e a Valledolmo, mentre in diminuzione erano i casi a Cefalù e Pollina. Adesso, a distanza di un mese quasi tutti i comuni hanno meno positivi al Covid eccetto 11.