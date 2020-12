Proteste in aeroporto: "Un'ora e mezza di attesa per fare il tampone"

Un'ora e mezza in attesa in aeroporto prima di sottoporsi al tampone rapido. La protesta per "la lunga fila" è arrivata alla redazione di PalermoToday da una passeggera di 25 anni arrivata ieri sera intorno alle 22,30 al Falcone Borsellino da Bologna. "Come testimoniano le foto - dice la giovane - c'erano tante persone in fila. Sono riuscita ad andare via solo dopo mezzanotte".

Secondo l'Asp, che gestisce il servizio all'aeroporto, non c'è nulla di anomalo. "La macchina funziona perfettamente - spiegano dall'azienda sanitaria - e il tempo di attesa medio è di circa 10 minuti. E' chiaro - puntualizzano - che se atterrano più aerei a distanza di pochi minuti dall'altro e la fila che si crea è di circa 500 persone, come successo ieri sera, i tempi si allungano. Ma la stragrande maggioranza dei passeggeri è soddisfatta del servizio. Solo ieri - concludono - sono stati processati 1.628 tamponi, solo due sono stati trovati positivi".

Una situazione che potrebbe ripetersi oggi, visto che sono attesi 49 aerei con un picco di 7 voli tra le 20,30 e le 21,20. Dall'aeroporto precisano che ai disabili, alle donne incinte o ai genitori con figli piccoli è comunque sempre garantita la priorità. E ricordano che prima di sottoporsi al test sarà necessario compilare la modulistica di registrazione-preaccettazione (disponibile anche online a questo link) e in formato cartaceo disponibile all'ingresso dell'area covid test. Mediante la compilazione e l'invio online del form di registrazione, sarà possibile abbreviare notevolmente i tempi di attesa per lo screening sanitario. La registrazione non determina la prenotazione. Per effettuare il test, che sarà gratuito, è obbligatorio esibire la carta di imbarco.

Le postazioni presenti sono 15, più una sedicesima per i tamponi molecolari. Mente in servizio ci sono 25 medici.

