Dall'Europa via libera al vaccino Astrazeneca, Costa: "Gente tornerà ad affollare Fiera"

L'Agenzia europea per il farmaco "scagiona" il siero anglo svedese, sospeso in via precauzionale nei giorni scorsi e l'effetto domino corre fino a Palermo. Il commissario per l'emergenza: "Buona notizia che ci aspettavamo. Credo che tutti abbiano compreso che è sicuro"

"La somministrazione del vaccino Astrazeneca riprenderà già da domani". Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo il pronunciamento dell'Ema (Agenzia europea per il farmaco) sul vaccino anglo svedese, sospeso in via precauzionale nei giorni scorsi. La decisione dell'Agenzia europea ha un effetto domino che passa da Roma e arriva diretto fino a Palermo. "Nessuna sorpresa, ce l'aspettavamo. Per noi si tratta di una buona notizia, ma largamente attesa". Dice all'Adnkronos Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid di Palermo e responsabile dell'hub vaccinale alla Fiera del Mediterraneo. "Dispiace - aggiunge Costa - per lo stop di questi giorni che ha rallentato un po' la campagna vaccinale, ma noi non ci siamo mai fermati, mantenendo il numero totale di dosi somministrate grazie all'utilizzo di Pfizer".

Astrazeneca è il siero usato per il personale scolastico, le forze dell'ordine e la fascia 70/79 anni (solo per i soggetti senza patologie gravi ndr) e quindi adesso si potrà riprendere. La Regione non ha però ancora chiarito se saranno riaperte immediatamente le prenotazioni e se tutto procederà come prima o se ci saranno variazioni nell'organizzazione. C'è da capire anche cosa sarà delle fiale di vaccino Astrazeneca che erano state sequestrate dai Nas.

"La gente - dice fiducioso - tornerà ad affollare le postazioni vaccinali. Nel giorno dello stop in tanti avrebbero voluto fare lo stesso il vaccino. Credo che tutti abbiano compreso che è sicuro, in Inghilterra sono state somministrate 20 milioni di dosi, negli Stati Uniti 15 milioni. Non mi pare che ci siano evidenze di eventi avversi e collaterali tali da giustificare un allarme, che è infondato sulla base delle evidenze scientifiche. Astrazeneca è un buon vaccino".

Ieri intanto in Fiera sono stati vaccinati duemila soggetti fragili. "Complessivamente sono state somministrate oltre 2.300 dosi di vaccino", spiega Costa, che a proposito delle lunghe code e dei disservizi registrati ieri aggiunge: "E' vero che abbiamo creato un disservizio perché la gente ha aspettato e di questo me ne scuso. Stiamo cercando di migliorare l'organizzazione perché l'anamnesi sui soggetti fragili è più lunga e complessa ma il nostro obiettivo è riuscire a mantenere un alto livello di vaccinazione".