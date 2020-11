Covid: vietato fermarsi in centro dalle 16 alle 22, spiagge off limits tutto il giorno nei weekend

Il Comune prepara una nuova stretta anti Covid. Il sindaco Leoluca Orlando sta predisponendo un'ordinanza che impone il divieto di stazionamento in tutte le aree del centro storico dalle 16 alle 22. Si potrà passeggiare, restare in fila per entrare nei negozi, ma non ci si potrà fermare in strada. Nei weekend il divieto verrà esteso per l'intera giornata a tutte le spiagge: da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari.

L'ordinanza, ha annunciato il primo cittadino, "dovrebbe entrare in vigore al massimo venerdì". Non verranno sospesi i mercatini rionali, ma la polizia municipale dovrà monitorarli costantemente. "Il Dpcm li consente - ha affermato Orlando -. Tuttavia, in caso di violazioni delle regole li chiuderò. I concessionari dovranno attenersi al decalogo e verranno tenuti sotto osservazione dai vigili urbani, incaricati di fare giornalmente dei report fotografici. Dalle associazioni di categoria è arrivata la richiesta di un maggiore contrasto all'abusivismo commerciale". Che sia la volta buona dopo anni (decenni) di abusivismo incontrollato nei mercatini? Staremo a vedere.

Intanto, vanno avanti le lezioni in presenza nelle scuole dell'obbligo. Ad una condizione però, ha detto Orlando: "Se l'Asp non dovesse dare al Comune notizie rassicuranti in merito ai contagi e alla salvaguardia della salute di docenti e alunni, con i poteri di Protezione civile da lunedì potrei chiuderle come ha fatto il sindaco di Bagheria".

Il provvedimento che il sindaco si appresta a firmare ricalca quello del 22 ottobre scorso, che era stato sospeso alla luce dell'ultimo Dpcm. Gli assembramenti avvenuti nel weekend hanno indotto Orlando e l'intera Giunta a riattivarlo, inasprendo di fatto le misure di contrasto al virus. Si è così deciso di contingentare l'ingresso nelle ville e nei giardini comunali, reintroducendo la prenotazione obbligatoria; ma soprattutto l'antidoto al concentramento delle persone è stato individuato nel divieto di stazionamento. Anche nelle isole pedonali.

