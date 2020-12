Borgo Vecchio, assembramenti (con pregiudicati) per scommettere: sequestrato un locale

Blitz della polizia nel cuore del Borgo Vecchio. Gli agenti hanno fatto irruzione in un locale dove sono stati riscontrati assembramenti di persone. All'interno (sono stati sorpresi anche dei pregiudicati) venivano effettuate scommesse sportive non consentite. In azione gli uomini della Squadra amministrativa della divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura.

Gli agenti sono entrati in quello che sulla carta era un internet-point. Un'attività lecita e al momento consentita "ma che dissimulava in realtà altro scopo totalmente illecito, essendo utilizzata da residenti della zona, tra cui anche pregiudicati, come punto di ritrovo ed assembramento, con annessa abusiva attività di raccolta delle scommesse sportive", dicono dalla polizia.

"I controlli della polizia - spiegano dalla questura - hanno permesso di trovare forti riscontri sulle operazioni illecite di intermediazione nella raccolta di scommesse su siti di bookmaker esteri, in quanto privi delle autorizzazioni all'esercizio, nonché di concessione da parte dell'agenzia dei Monopoli di Stato che, seppur presenti, riguarderebbero attività attualmente sospese per effetto della normativa emergenziale di prevenzione sanitaria".

Sono state identificate otto persone, alcune delle quali con precedenti penali e di polizia, sequestrati due computer utilizzati per l'illecita attività, due ricevute di scommesse appena effettuate e per impedire la reiterazione degli illeciti, il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo. Il titolare è stato segnalato all'autorità giudiziaria per i reati riscontrati. E’ stato contestato al titolare anche il mancato rispetto delle vigenti norme sul contenimento del contagio da Covid-19.