Via ai test sierologici nelle scuole, due camper dell'Asp negli istituti più grandi

Per rendere più semplice l'accesso ai test sierologici ad insegnanti e personale non docente delle scuole cittadine, da domani l'Asp metterà a disposizione due camper che andranno negli istituti più grandi. Si parte dal Garibaldi e dal Piazza. Sulle unità mobili, che saranno presenti nelle due struttre dalle 9 alle 16, ci saranno un medico e un infermiere: chi lo vorrà, attraverso il test rapido "pungi dito" potrà dunque verificare se ha sviluppato gli anticorpi contro il Covid 19. L'esito sarà comunicato tempestivamente. Giovedì i due camper sarano invece al Cannizzaro e all'isituto comprensivo Falcone.

Per fare l'esame basterà presentare un documento di riconoscimento e poi compilare un modulo per il consenso informato. Si tratta naturalmente di un'attività di supporto da parte dell'Asp, visto che nello screening resta centrale il ruolo dei medici di base. Finora l'azienda sanitaria ha distribuito 16 mila dei 30 mila kit a sua disposizione. I docenti così come il personale Ata possono comunque fare il test sierologico rivolgendosi ai proprio medico di base o, in alternativa, all'Asp. In questo secondo caso occorre inviare una mail (nella quale vanno indicati nome e recapito telefonico) agli indirizzi differenziati in base al comune di residenza. L'azienda sanitaria comunicherà a ciascun utente il luogo e la data per fare il test.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli indirizzi sono i seguenti:

Distretto 42 di Palermo: dipprevenzione@asppalermo.org

Cefalù: prevenzionecefalu@asppalermo.org

Petralia Sottana: prevenzionepetralia@asppalermo.org

Termini Imerese: prevenzionetermini@asppalermo.org

Bagheria: prevenzionebagheria@asppalermo.org

Corleone: prevenzionecorleone@asppalermo.org

Lercara Friddi: prevenzionelercara@asppalermo.org

Partinico: prevenzionepartinico@asppalermo.org

Carini: prevenzionecarini@asppalermo.org

Misilmeri: prevenzionemisilmeri@asppalermo.org