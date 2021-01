Screening dell'Asp tra prof e studenti: su 1.474 tamponi fatti ieri solo 4 positivi

Prosegue senza sosta lo screening dell’Asp di Palermo negli istituti scolastici della città e della provincia. Nella giornata di ieri sono stati complessivamente 1.474 (di cui 532 al drive in della Fiera) i tamponi effettuati e sono stati individuati 4 positivi (di cui uno alla Fiera), ovvero lo 0,27 per cento. L’attività riguarda studenti, personale docente e non docente. Il drive in oggi e domani (domenica), dalle 14 alle 18, sarà dedicato esclusivamente al mondo della scuola. Gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori (che potranno essere sottoposti anche loro al tampone rapido). Dalle 8 alle 14, invece, l'accesso sarà libero.

Contemporaneamente proseguono gli screening anche direttamente nelle scuole. "I positivi al tampone rapido vengono sottoposti immediatamente al tampone molecolare nel rispetto dei protocolli per la verifica definitiva", sottolineano dall'azienda sanitaria provinciale. E vengono poi forniti dei dati più ampi: dal 17 novembre scorso a ieri sono stati complessivamente 20.352 i tamponi e 82 i positivi (0,4 per cento) tra studenti e personale scolastico, mentre solo dall'inizio del nuovo anno, precisamente dal 2 al 15 gennaio, sono stati compiuti 4.525 tamponi, di cui 9 sono risultati positivi (0,2 per cento).