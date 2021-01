Dipendenti positivi al Covid, chiusura per l'asilo Allodola e la scuola Oberdan

Altre due scuole comunali chiuse per Covid. Si tratta del nido Allodola, nell'omonima via, e della scuola Oberdan di via Paratore. In entrambi i casi un dipendente è risultato positivo. I casi sono emersi nel corso dello screening dedicato al personale dei servizi educativi che si sta svolgendo alla Fiera del Mediterraneo.

Immediatamente è stata disposta la chiusura delle attività, "avvisando tempestivamente dell'interruzione del servizio le famiglie delle bambine e bambini presenti oggi nelle due strutture", precisano dal Comune. All'interno delle scuole è stata avviata la procedura per la sanificazione dei locali e si è provveduto a dare la comunicazione dei nominativi dei contatti al dipartimento prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale, come previsto dai protocolli anti Covid.