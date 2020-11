A rilento la raccolta dei rifiuti prodotti dai positivi al Covid, l'appello di 6 sindaci: "L'Asp si attivi"

I rifiuti prodotti dai positivi al Covid in quarantena obbligatoria vengono ritirati in ritardo dall'azienda incaricata dall'Asp. Lo denunciano i sindaci di Termini Imerese, Trabia, Caccamo, Montemaggiore Belsito, Sciara e Cerda, che sabato hanno organizzato una riunione in videoconferenza con il direttore dell'Uot dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Termini, Angela Sutera per cercare di risolvere quella che rischia di diventare un'emergenza nell'emergenza.

"A fronte della sempre crescente situazione emergenziale - si legge in una nota dei sindaci - il servizio di raccolta di questa particolare tipologia di rifiuti speciali non risponde come dovrebbe: ci sono cittadini che sono addirittura costretti a trattenere in casa i rifiuti per più di una settimana". Alcuni giorni fa, con una lettera formale, il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova aveva chiesto al direttore generale dell’Asp di Palermo, di attivarsi nei confronti dell’azienda specializzata incaricata della raccolta, affinché fosse garantito il ritiro nei tempi stabiliti.

"In questo momento è necessario che tutte le istituzioni facciano la loro parte. Alla direzione generale dell'Asp chiediamo di attivarsi, con estrema urgenza, nei confronti della ditta incaricata affinché si garantisca un corretto ritiro e si ponga fine alle ripetute segnalazioni dei nostri cittadini stremati da questa situazione inaccettabile. Non tolleriamo ritardi, soprattutto quando è in gioco la salute pubblica. Non ci fermeremo Pretendiamo soluzioni immediate".