Covid, primi segnali di miglioramento: giù nuovi casi ma ricoveri restano alti

La corsa del Coronavirus in Sicilia sembra finalmente rallentare, anche se la situazione resta seria. Nella settimana appena conclusa - la prima di "zona rossa" (anche se gli effetti delle chiusure inzieranno a vedersi concretamente solo dalla settimana appena iniziata ndr) - il numero dei nuovi positivi è calato, i ricoveri in ospedale e i decessi seguono una marcia meno sostenuta rispetto ai giorni precedenti. Sono però aumentati ancora gli ingressi nei reparti di Terapia intensiva e il tasso di positività resta al di sopra del 23%. E' quanto emerge dal report elaborato dall'ufficio Statistica del Comune sulla base dei dati della Protezione Civile (dati aggiornati al 24 gennaio).

I nuovi positivi sono 9.023, in calo del 28,8% rispetto alla settimana precedente, quando si era registrato il valore più elevato dall'inizio. I tamponi positivi sono pari al 23,1%, in sensibile diminuzione rispetto al 29,9% della settimana precedente. Il numero degli attuali positivi è pari a 47.654 (valore più elevato dall'inizio della pandemia e 1.229 in più rispetto alla settimana precedente) e ci sono 45.996 persone in isolamento domiciliare,1.201 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono aumentati passando dai 1.630 del 17 gennaio ai 1.658 di ieri. Nei reparti di Terapia Intensiva ieri c'erano 227 pazienti, a fronte dei 208 del 17 gennaio. I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,5% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%).

I decessi in sette giorni sono stati 237 arrivando a 3.226. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,5% (come domenica scorsa). Il numero dei guariti, che toccano quota 78.872, è cresciuto di 7.557 unità. La percentuale dei guariti è pari al 60%.

Gallery