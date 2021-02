Capaci, 11 alunni (su 14) positivi al Covid: la scuola Longo resta chiusa

Le lezioni in presenza erano già state sospese lo scorso 27 gennaio dopo che un insegnante e un alunno dell'istituto avevano preso il virus. A causa dei nuovi casi, il rientro in aula - previsto inizialmente per questa mattina - slitta ancora

Unidici alunni, su 14, sono risultati positivi al Covid. I bambini frequentano la stessa classe della scuola primaria nel plesso Gaetano Longo, in via Kennedy a Capaci, che ospita anche alcune sezioni della scuola dell'infanzia. Per questo l'edificio resterà chiuso fino a venerdì. Il sindaco Pietro Puccio ha firmato l'ordinanza sindacale. Le lezioni in presenza nell'istituto di via Kennedy erano già state sospese lo scorso 27 gennaio quando un insegnante e un alunno della scuola erano risultati positivi al Coronavirus.

"La annunciata sanificazione straordinaria degli ambienti interni ed esterni della scuola - dichiara il primo cittadino - è stata fatta regolarmente, ma nel frattempo ci è arrivata la notizia che i casi di positività al Covid-19 sono aumentati". Rinviato dunque il rientro in aula, previsto inizialmente per questa mattina. "Siamo in attesa - conclude Puccio - della conferma della data ufficiale in cui l'Usca scolastica di Partinico effettuerà uno screening capillare su tutta la popolazione scolastica del plesso Gaetano Longo, che tenteremo di estendere anche al personale docente e non docente e alla popolazione scolastica degli altri plessi".