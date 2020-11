Altofonte, morta nota commerciante: è la quarta vittima del Covid

"Oggi è un triste risveglio per la nostra comunità. Purtroppo ho appena ricevuto la notizia della scomparsa della " nostra" Franca Promidea.

Così la chiamavamo tutti. Donna di grande coraggio, disponibile nei confronti dell'altro, madre affettuosa e nonna amorevole. Un abbraccio alla famiglia Russo per questa grande perdita". Con queste parole il sindaco di Altofonte ha informato i suoi concittadini del quarto decesso per Covid avvenuto nel paese alle porte di Palermo.

Francesca Bruno, 66 anni, conosciuta in paese come Francesca Promidea, per via dell’avviato negozio di articoli da regali che gestiva nel cuore del centro abitato, era assai nota e stimata ad Altofonte.