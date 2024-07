VIDEO | Il ministro Piantedosi depone corona di fiori alla Lungaro, Lorefice: "Il loro martirio non ha ricevuto la verità"

Una corona d'alloro è stata deposta all'Ufficio scorte della questura, alla caserma Lungaro, dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dal capo della polizia Vittorio Pisani e dalla presidente della commissione nazionale Antimafia Chiara Colosimo nel giorno del 32esimo anniversario della strage di via D'Amelio. Tra i presenti anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il vice presidente vicario dell'Ars, Nuccio Di Paola, il prefetto e il questore di Palermo, Massimo Mariani e Vito Calvino.

L'Aricivescovo Corrado Lorefice invece ha celebrato una breve nella Cappella intitolata a San Michele Arcangelo. “Questa città - ha detto nella sua omelia - ha visto scorrere il sangue dei nostri martiri, martiri per la giustizia e per l’amore, che ancora grida. La nostra terra non può essere liberata perché il loro martirio non ha ancora ricevuto verità. Il grande male continua con i suoi tentacoli. Se vogliamo contribuire concretamente a una nazione riscattata dalla mafia urge un reale impegno civile e, soprattutto, dello Stato in tutte le sue variegate istituzioni”. Occorre per Lorefice “individuare le precise responsabilità, i depistaggi” ed “emanciparsi” da un potere che “pur di sopravvivere copre e ammicca. Bisogna impegnarsi a costruire - ha concluso - una città sempre più generativa e accogliente, pronta a proporre un futuro di vita e di speranza".