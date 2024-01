Corleone, una sezione Anpi dedicata a Placido Rizzotto a 110 anni della sua nascita

Inaugurata a Corleone, nella Camera del Lavoro, una sezione Anpi dedicata a Placido Rizzotto, sindacalista e partigiano. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio, in occasione del 110° anniversario della nascita di Placido Rizzotto. La Cgil Palermo e la Camera del Lavoro di Corleone hanno commemorato per la prima volta la ricorrenza con due iniziative: la costituzione della sezione dell’associazione nazionale partigiani d’Italia a lui intestata e l’uscita di "AnimosaMente", un giornale trimestrale della Camera del lavoro a supporto, con informazioni utili per i lavoratori di tutti i settori, dell’attività del sindacato.

Per l'occasione erano presenti i familiari di Placido Rizzotto, il segretario della Camera del lavoro di Palermo Mario Ridulfo e Ottavio Terranova presidente Anpi Palermo e coordinatore Anpi Sicilia. L'Anpi Palermo ha consegnato una pergamena ai familiari e la tessera ad honorem al nipote Placido Rizzotto, sindacalista della Fisac, per il suo impegno nell'aver coltivato la memoria dello zio.

“L’uscita di AnimosaMente in occasione dell’anniversario della nascita di Rizzotto rappresenta un nuovo inizio, un augurio affinché la Camera del Lavoro possa essere sempre più protagonista di cambiamento - dice Caterina Pollichino, segretaria della Camera del Lavoro di Corleone -. La costituzione della sezione Anpi è un momento importante, è la seconda sezione presente sul territorio del corleonese. La formazione partigiana di Placido e l’attività da sindacalista pongono le basi della lotta al fascismo e alla mafia insegnandoci che non può esistere antimafia senza antifascismo”.

La sfida di “AnimosaMente" per la Camera del Lavoro, giornale nato per stare a contatto e far emergere le esigenze del territorio, è stata apprezzata dal segretario generale Maurizio Landini. Nel primo numero c’è un suo articolo in prima pagina. “Il coraggio di pubblicare un periodico della Cgil territoriale è da apprezzare: dimostra la volontà di non arrendersi alle dinamiche perverse e omologanti di una parte consistente del sistema di comunicazione italiano, dimostra la passione necessaria che tutte e tutti dovremmo avere nel condividere le nostre idee anche con chi la pensa diversamente. Un giornale che avrò anche un ruolo di difesa della Costituzione, in una terra difficile per la quale il movimento sindacale continua a essere una garanzia per la legalità e la democrazia”. “Questa del giornale, un po’ cartaceo un po’ digitale - scrive in apertura anche il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo- non è solo una buona notizia ma una buona idea in cui c’è la volontà della Cgil di Corleone di costruire, comunicare, ragionare col resto della comunità, non solo con lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, ma con le cittadine e i cittadini che vivono il territorio. Per condividere parole e fatti concreti”.

La prossima uscita del giornale “Animosamente” sarà ad aprile. Ieri inoltre è stata lanciata una raccolta fondi per realizzare un “pannello grafico” da inserire nel portone con l’immagine e il nome di Placido Rizzotto da un lato e dall’altro una sua frase e il logo Cgil Corleone. Verrà inaugurato il 10 marzo in occasione dell’anniversario dell’uccisione del sindacalista.