Corleone, sequestrata discarica abusiva con oltre due tonnellate di rifiuti tossici

Una discarica abusiva con oltre due tonnellate di rifiuti tossici è stata sequestrata a Corleone dalla guardia di finanza. Nell'area, estesa per circa 100 metri quadrati, i militari delle fiamme gialle e due tecnici comunali designati dal Comune come ausiliari di polizia giudiziaria, hanno trovato 120 lastre di eternit non integre per un peso di circa 2.000 chili e 30 lastre di materiale bituminoso del peso complessivo di circa 200 chili.

Sono scattati i sigilli e sono in corso le indagini per risalire a chi ha smaltito i rifiuti pericolosi, reato punito con l’arresto da 6 mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

"E' stata inoltrata comunicazione di notizia di reato nei confronti di ignoti all'autorità giudiziaria - precisano dalla Finanza - ed è stato informato il sindaco per l'avvio delle operazioni di bonifica".

