Riina junior: "Non mi vogliono a Corleone? Discorsi senza senso, io intanto conseguo nuovi successi"

"Mentre a Corleone si dibattono discorsi senza senso, io lontano da casa e da discorsi inesistenti, continuo a conseguire nuovi successi. Da poco ho firmato un nuovo contratto di cessione dei diritti di licenza biografici del mio libro Riina Family Life in lingua ungherese a breve uscita. Un grande saluto, Salvo Riina". Questo il messaggio scritto da Salvo Riina, figlio del boss Totò, sulla sua pagina Facebook.

Nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Corleone, cittadina del Palermitano che ha dato i natali ai Riina, ha approvato all'unanimità un documento con il quale si chiede alle autorità di allontanare Riina junior, da poco rientrato dopo un lungo periodo vissuto nel Nord Italia, prima per detenzione e poi per altri motivi. Tra le motivazioni della richiesta, il fatto che "Salvuccio Riina non ha mai preso ufficialmente le distanze da Cosa nostra".

“Con il documento approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, vogliamo nuovamente lanciare un messaggio forte e chiaro - aveva commentato il sindaco - Corleone vuole smarcarsi definitivamente da un passato di mafia e malaffare, anche allontanando concittadini sgraditi, come Salvuccio Riina che non ha mai preso le distanze dalle azioni spregevoli del padre Totò. Il danno d’immagine che la famiglia Riina ha provocato alla città è grave e difficile da recuperare. Per fortuna c'è tanta gente che si adopera ogni giorno per il riscatto di Corleone, con il prezioso contributo delle forze dell'ordine, della scuola e della gran parte dei cittadini onesti. Il rispetto delle regole, le buone pratiche amministrative, gli spazi di libertà conquistati, sono ormai patrimonio della comunità corleonese che non vogliamo possano essere compressi da presenze indesiderate. Ed è per questo che, sicuri di interpretare il desiderio di gran parte della cittadinanza, chiediamo il suo celere allontanamento da Corleone”.