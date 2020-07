La polizia ritrova un dipinto del XVIII secolo: era stato rubato nel 1970 a Corleone

La polizia ritrova una preziosa tela del XVIII secolo rubata a Corleone nel 1970 e la restituisce all’arcidiocesi di Monreale: si tratta di un dipinto di autore ignoto raffigurante Maria Santissima del Lume.

L’opera d’arte, prima di essere trafugata, occupava uno dei due altari laterali della cappella dello Spirito Santo dell’Ospedale dei Bianchi, posta frontalmente ad una seconda tela "gemella", della medesima epoca e di medesimo autore, tutt’ora esistente e custodita presso la chiesa madre di Corleone. Dove adesso tornerà ad essere esposta.

A distanza di tanti anni i poliziotti del commissariato di Corleone, coordinati dalla procura della Repubblica di Termini Imerese, hanno recuperato la tela in buono stato di conservazione in circostanze non ancora rese note. La cerimonia di riconsegna della tela si terrà oggi, alle 10,30, presso i locali del commissariato di polizia di Corleone, alla presenza dell’arcivescovo Michele Pennisi e del sindaco Nicolò Nicolosi.

"Il ritrovamento e la restituzione del dipinto - afferma la questura di Palermo in una nota - sono atti di legalità che riaffermano la presenza dello Stato e della sua autorità e permettono alla comunità corleonese di riappropriarsi di parte della sua storia".